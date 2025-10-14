Sorpresa absoluta: Pablo Benegas abandona 'La Oreja de Van Gogh' ante el inminente regreso de Amaia Montero

Importante noticia de última hora justo cuando se cumple un año del comunicado en el que 'La Oreja de Van Gogh' anunciaba la marcha de Leire Martínez después de 17 años como vocalista del grupo, y horas antes de que -presumiblemente- la banda donostiarra confirme el esperado regreso de Amaia Montero y las fechas de la gira por España y Latinoamérica con la que celebrarán en la primavera de 2026 su 30º aniversario en el mundo de la música.

Horas después de actualizar su perfil de Instagram con una imagen completamente en blanco añadiendo la enigmática frase "solo juntos tiene sentido", la Cadena 100 ha revelado algo que ha dejado a los fans de 'La Oreja' literalmente en shock: Y es que uno de sus integrantes, Pablo Benegas, deja el grupo coincidiendo con la vuelta de 'la reina del pop' 18 años después de su adiós para emprender una carrera en solitario.

Una sorprendente noticia sobre la que por el momento no se ha pronunciado la banda, y de la que se desconocen los motivos, ya que el guitarrista siempre ha tenido una maravillosa relación no solo con Amaia sino también con sus compañeros Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, de ahí que se especule que no estará en el 30º aniversario de 'LODVG' por motivos personales.