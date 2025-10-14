Sergio Scariolo: "Cada semana es buena para acelerar el proceso"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha comentado este martes que cuando un equipo ha cambiado a la mitad de sus jugadores su "alma" suele verse con el tiempo, aunque cree que en esta situación "cada semana es buena" de cara a "acelerar" este proceso, y apeló por la capacidad altruista de sus jugadores para "ayudar al equipo a ganar".

"El alma de un equipo, por supuesto que queremos verlo desde el día 1, pero cuando ha cambiado medio equipo sueles verlo más adelante. Cada día es bueno y cada semana es buena para acelerar este proceso", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga que enfrenta a los blancos ante Partizan en el Movistar Arena.

Scariolo incidió en la "necesidad" de estar concentrado los 40 minutos de partido, y en "tener personalidad de liderazgo" para cerrar partidos que han empezado "de una manera estupenda". "Hay que tener ese punto de altruismo para ayudar al equipo a ganar aunque sea en pocos minutos, o en gestos que la gente no ve. Esto hace parte de la personalidad y la cohesión del equipo", añadió.

El italiano recordó que la "preparación" entre partido y partido vuelve a ser "muy corta". "Esta semana nos toca jugar contra dos equipos que tienen ambos un día más para descansar y prepararse respecto al partido anterior. Aun así, tenemos que ser capaces de responder bien a nivel físico y mental contra un equipo que seguramente estará muy bien preparado", apuntó.

Sobre el Partizan, entrenado por Zeljko Obradovic, señaló que tiene "mucho talento" y una "alta capacidad atlética" en la mayoría de sus jugadores. "Tienen un jugador interior muy bueno como Tyrique Jones y bases muy verticales. Sterling Brown está en su mejor momento de siempre y a Jabari Parker conocemos lo grandísimo anotador que es. Un equipo con muchos jugadores expertos y con calidad", analizó.

Por otro lado, el de Brescia subrayó que quieren mantener su "racha positiva" en Euroliga, con otro "partido de calidad" para "ser capaces de competir". "Vamos a jugar en casa con el apoyo de nuestro público y debemos tener conciencia de que va a ser un partido probablemente largo, con un equipo que siempre vuelve al partido y tiene una gran mentalidad", destacó.

"Tienen un núcleo de jugadores que sabe jugar juntos. Quizás no son 16 jugadores, pero los nueve o diez que juegan son todos de altísimo nivel. Han ganando gran capacidad de tiro exterior respecto al año pasado, y es un equipo con muchas caras nuevas", concluyó el entrenador del Real Madrid con respecto al análisis del rival de este miércoles, el Partizán.

En cuanto al descanso, Scariolo incidió en que en una temporada regular de 38 partidos, seguramente, se produzca una "compensación" a lo largo del curso. "Ojalá se pueda cumplir en el global de la temporada igual, pero ahora mismo estamos en esta semana, y toca aguantar igual que tendremos otras semanas donde será al revés y estaremos nosotros en una mejor situación", zanjó.

Por último, en el apartado de bajas, confirmó que Théo Maledon "está dando pasos" para volver, y que espera que puede jugar "algún minutito" ante Partizan. "Todos están dando pasos adelante, aunque Alberto Abalde sigue tocado", finalizó.