Sánchez saluda el permiso de defunción de Díaz pero avisa: hay que consensuarlo con los agentes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que "la propuesta" que realizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento de familiares hasta los 10 días es una "buena iniciativa" y una medida "interesante", pero ha advertido de que debe ser consensuada con sindicatos y empresarios.

"Me parece que es una buena iniciativa y lo que tenemos que hacer es tratar de conciliarla también, lógicamente, con los agentes sociales, porque son ellos al final los que evidentemente tienen que llevar este tipo de iniciativas. Pero me pareció una idea interesante, que tenemos que estudiar y, por qué no, aplicar", ha señalado en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado además que esta propuesta de Díaz se está trabajando con los Ministerios de Economía y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con la Vicepresidencia de Hacienda.

Sánchez respondía así al ser preguntado por las críticas que suscitó en la patronal CEOE el anuncio de esta medida por parte de la ministra Díaz sin haberla discutido antes en el diálogo social.

La vicepresidenta segunda anunció la semana pasada en que su Ministerio presentaría en los próximos días una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos también de familiares.

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", expuso la ministra en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press.

La titular de Trabajo indicó que la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días será por "consanguinidad", aunque también se limitará la afinidad, pero no concretó hasta qué grado.