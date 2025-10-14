Agencias

Sánchez justifica su abstención en la ILP contra el blindaje de la tauromaquia: "No es un tema resuelto dentro del PSOE"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado la abstención del grupo socialista en el Congreso en la votación de la Iniciativa Legislativa Poplar (ILP) para acabar con el blindaje de la tauromaquía.

"España es un país diverso", ha argumentado Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha añadido que, EN el PSOE, "como un país que se parece mucho a España" este "es un debate que no está resuelto dentro de la organización".

En este sentido, ha reconocido que dentro de su partido "hay militantes que están a favor, otros que están en contra, como lo está la sociedad española".

Pero ha precisado que la abstención del grupo socialista no significa que se rechace la ILP y ha recordado que durante su Gobierno ha sido "la primera vez en democracia que se ha aprobado una ley de bienestar animal. "El compromiso que tenemos con el bienestar y la protección de los animales en nuestro país es claro y rotundo", ha añadido Sánchez.

