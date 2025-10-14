Sánchez dice que no felicitó a María Corina Machado porque no se pronuncia sobre los Nobel, pero reconoce su trabajo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado hoy el hecho de no haber felicitado a María Corina Machado, por el premio Nobel que le fue concedido la semana pasada por la Academia noruega, alegando que él no se pronuncia sobre los premios Nobel, aunque ha dicho reconocer y respetar el trabajo de la opositora venezolana.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que el jefe del Ejecutivo ha sido preguntado por los motivos por los que no ha felicitado aún a María Corina Machado.

"Yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobel", ha argumentado y al ser preguntado si este premio le parecía justo, ha insistido en que no entra a valorarlo, pero sí respeta "y mucho" el trabajo que hace.

"Vaya por delante, que yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además, como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España, el que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro", ha exclamado.

Pedro Sánchez ha señalado también que el Gobierno de España ha sido "bastante contundente" en el "rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones", pero ha querido dejar claro que no se pronuncia sobre los premios Nobel.