Sánchez defiende la migración como solución al "invierno demográfico" frente al plan de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la migración como solución al "invierno demográfico" que afecta a España y frente al plan migratorio que tiene previsto presentar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este martes en Barcelona.

Para Sánchez, la presentación de del plan del PP es la consecuencia de "blanquear durante años a la ultraderecha y dar por buenos sus debates" que han supuesto "cuestionar derechos y libertades que se consideraban consolidados, especialmente en materia migratoria".

El presidente, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha rechazado "los bulos de la ultraderecha" sobre inmigración, ha calificado como "una absoluta falacia" la asociación entre migración y delincuencia, y se ha preguntado si se quiere ser "una sociedad abierta y próspera o una sociedad cerrada y empobrecida".

Sánchez ha alertado sobre el "invierno demográfico" que sufre Occidente y España ante el que, en su opinión, existen dos palancas para combatirlo: las políticas de natalidad y de migración regular. "Si no hacemos estas dos cosas, España, dentro de 20 años, va a tener una fuerza laboral equiparable a la que tenía en 1990". "En lugar de estar creciendo al 3% estaría creciendo por debajo del 1%", ha argumentado Sánchez quien se ha preguntado también por quien "financiará el Estado de bienestar, las pensiones o la sanidad pública".

El dirigente socialista ha aludido la importancia de la memoria histórica, recordando que España "ha sido un país de migrantes en épocas muy difíciles, como la dictadura franquista". Ha defendido, asimismo, que su Gobierno "lucha contra la migración irregular y el tráfico de seres humanos", pero al mismo tiempo apuesta por una inmigración legal y ordenada que contribuya al desarrollo social y económico.

En relación a ello, el líder socialista ha destacado que su Gobierno "ha reducido en más de un 40% la entrada de flujos de migración irregular", con un descenso superior al 50% en Canarias, al tiempo que ha permitido la llegada de 2 millones de migrantes que están contribuyendo al desarrollo económico.

"Estos 2 millones de migrantes están cubriendo puestos de trabajo vacantes en sectores estratégicos como el turismo, la hostelería, los servicios sociales y la construcción", ha subrayado Sánchez, quien ha vinculado esta inmigración con la reducción del 40% de la tasa de desempleo.

