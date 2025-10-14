Sánchez asegura que presentará los PGE antes de fin de año pero dice que no pasará nada si no ven la luz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 "antes de que finalice el año" y que "sudará la camiseta" para sacarlos adelante.

Ahora bien, Sánchez ha dejado claro que si las cuentas públicas de 2026 no ven finalmente la luz por la aritmética parlamentaria, no pasaría nada, porque los Presupuestos en vigor tienen los carriles necesarios para garantizar las principales prioridades del Gobierno en materia social y de transformación y modernización del tejido productivo.

"Con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los Presupuestos que tenemos", ha subrayado Sánchez en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que no se han presentado aún los PGE de 2026 porque se sigue trabajando en su elaboración, a la vez que se están manteniendo contactos con los grupos parlamentarios.

"Somos un Gobierno de coalición progresista con una minoría parlamentaria y por tanto, estamos en el camino de presentar esos presupuestos. Pero también le digo, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los Presupuestos que tenemos", ha afirmado.

En este sentido, al ser preguntado por si el Gobierno puede aguantar cuatro años con las mismas cuentas públicas, Sánchez ha afirmado que con los actuales Presupuestos se responde a las cuestiones de política social fundamentales para el Gobierno. "En materia de sanidad, en materia de dependencia, en materia de educación, en materia de becas, en materia de ciencia. Por ese lado, están cubiertas las necesidades", ha precisado.

Además, las actuales cuentas públicas permiten seguir gestionando los fondos europeos que está percibiendo España y que terminan en el año 2026. A finales del próximo año, España recibirá el último paquete de los más de 120.000 millones de euros asignados por la UE, y que, según Sánchez, están permitiendo al país no solamente crecer, sino también transformar su economía y modernizarla.

"La gran diferencia que tenemos ahora mismo respecto a otras épocas de bonanza económica es que estamos haciendo a España que crezca no en base a la explotación laboral o a la combustión de combustibles fósiles, sino a la transformación energética, al reconocimiento de los derechos laborales y también a la dignidad salarial. Durante estos siete años, hemos aumentado los salarios reales en un 6% por encima de la evolución del precio de la vida, del coste de la vida, de la inflación", ha subrayado.

"Por tanto, yo creo que tenemos los dos carriles preparados en estos presupuestos, tanto de política social como de los fondos europeos para hacer la transformación y consolidar el crecimiento económico", ha añadido el jefe del Ejecutivo, que ha adelantado además que las previsiones que presentará este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España serán mejores que las planteadas por el Gobierno para este año y el siguiente.