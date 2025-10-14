Reino Unido apunta a un aumento en septiembre de las bajas en combate de Rusia respecto al mes anterior

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este martes a un "aumento moderado" de las bajas sufridas por el Ejército de Rusia durante el mes de septiembre en el marco de la invasión de Ucrania respecto a las cifras de agosto, a pesar de lo cual siguen siendo las segundas más bajas desde abril de 2024, precisamente por encima de las registradas el mes anterior.

Así, han señalado que las tropas rusas habrían sufrido una media de 950 bajas diarias, entre muertos y heridos, durante el mes de septiembre, tras un descenso sostenido de los datos entre marzo y agosto de 2025, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.

"Sin embargo, la tasa de bajas de Rusia en octubre de 2025 ha sufrido un aumento continuado durante el mes de octubre, superando las mil al día entre el 5 y el 12 de octubre", han afirmado, antes de resaltar que as tropas rusas "han mantenido un alto ritmo operativo en la línea de frente, con avances territoriales continuados".

Por otra parte, ha resaltado que, según los datos del Estado Mayor del Ejército ucraniano, Rusia ha sufrido cerca de 332.000 bajas en lo que va de 2025, con 1.118.000 desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 tras la orden en este sentido por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.