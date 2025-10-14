Agencias

Primeras imágenes de Guillermo, el empresario sevillano que ha conquistado a Irene Rosales

Irene Rosales vive uno de sus momentos más mediáticos tras la confirmación de su romance con Guillermo, un atractivo empresario sevillano de unos 40 años, moreno, deportista y de perfil discreto, con quien habría iniciado una relación meses después de su separación de Kiko Rivera. Pese a los intentos de la influencer por proteger la privacidad de su nueva pareja, el interés por conocer al hombre que ha devuelto la ilusión a la excolaboradora de televisión no ha hecho más que crecer.

Las cámaras del equipo de Europa Press han captado por primera vez a Guillermo, que se ha mostrado notablemente incómodo ante la presencia de la prensa. Fiel a su carácter reservado, el empresario ha optado por acelerar en su coche, evitando cualquier tipo de declaración y manteniendo un perfil bajo ante los focos.

Por el momento, la pareja prefiere llevar su relación lejos del ruido mediático, reforzando así el mensaje de Irene, que ha pedido respeto y ha reiterado: "Él es una persona anónima... Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo".

Con una vida centrada en sus hijas y su día a día, Irene mantiene que está disfrutando, dejando claro que prefiere blindar su felicidad y la de su entorno. Mientras tanto, la imagen de Guillermo confirma que esta historia de amor avanza, aunque ambos eviten dar más detalles a los medios.

