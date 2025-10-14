Paula Echevarría reacciona ante el renovado aspecto de Bustamante y lo defiende de las críticas

Paula Echevarría, actriz y referente de la moda y la belleza en España, vuelve a apostar por la innovación cosmética de la mano de Avène, marca dermocosmética de prestigio internacional. En esta ocasión, la influencer ha presentado la nueva línea Hyaluron Activ Procedure de Avène en un evento exclusivo, reafirmando su fidelidad a los básicos de la firma, como el agua micelar, el agua termal y productos emblemáticos para pieles sensibles.

Desde su experiencia personal y profesional, Paula ha destacado ante el equipo de Europa Press la importancia de adaptar el cuidado facial a las necesidades cambiantes que experimenta la piel con el paso de los años, haciendo especial hincapié en la fotoprotección como paso fundamental de su rutina: "Es mi básico de mi día a día". Para ella, el bienestar diario es inseparable de la constancia en el autocuidado y la calidad de los productos que elige.

Además de subrayar la relevancia del cuidado externo, la actriz ha compartido su visión del envejecimiento con total honestidad, priorizando la salud y la energía por encima de la estética: "A mí me da miedo que dentro de unos años me levante de la cama y me duelan las rodillas, los tobillos, la espalda, la cadera... Ese es el envejecimiento que me asusta de verdad, el de envejecer por dentro".

Convencida de que "la energía y el bienestar son resultado del autocuidado", pone especial énfasis en el ejemplo ante sus hijos. Como ella misma señala, "al final yo creo que tus hijos es lo que ven. Daniela me ha visto siempre, desde que es un bebé, ha estado a mi lado mientras yo me cuidaba el pelo, la piel, hacía deporte... Ella lo ha vivido de la manera que yo lo vivo, no como un esfuerzo, sino como parte de la rutina diaria. Es una chica que, para la edad que tiene, se cuida mucho la piel y el pelo; lo que ha visto y vivido le ha servido".

Orgullosa pero prudente, la actriz defiende la privacidad de su hija mayor a punto de ser adulta: "De Daniela te puedo decir que está estupenda, la quiero con locura y estoy muy orgullosa de ella, pero tampoco quiero hablar mucho de ella, porque no sé si ella quiere que todo el mundo sepa lo que quiere hacer con su vida. No es lo mismo que te diga que a Miki le gusta Bluey o le gusta Gru".

Lejos de cualquier preocupación por el cambio de etapa, Paula asegura que no le asusta que Daniela cumpla la mayoría de edad: "No, no me da miedo porque tiene la cabeza bastante bien amueblada. Miedo me daría que no los cumpliera. Hay que cumplirlos, es ley de vida".

Siendo más clara que nunca, la modelo también ha opinado sin rodeos sobre el cambio físico de David Bustamante: "Sí, sí, está on fire, vamos". Lejos de entrar en detalles, la expareja del cantante ha recalcado que el aspecto físico es algo natural y no se debe convertir en objeto de debate: "Los chismes y las cosas tienen la duración que se les quiera dar. Si no os hicierais eco de esos comentarios, tampoco se les daría mucha bola". Además, aclara que Bustamante "estaba igual de bien antes de su cambio", y defiende que "cada persona sabe por las etapas por las que pasa y lo que te apetece en cada momento".

Sobre su relación con Miguel Torres, confiesa la estabilidad y tranquilidad con la que viven su noviazgo: "Sí, fluir las cosas tranquilas y eso que al principio fue tremendo, la caña que se nos dio, pero al final el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y nosotros teníamos claro que nos queríamos y aquí estamos". Además, la actriz pone en valor el pasado deportivo y personal de su pareja, defendiendo que es alguien mucho más que 'el novio de': "Ha jugado muchísimos años al fútbol... parece que nació el día que empezamos la relación y no es así, ya tenía una vida detrás. Ahora, con la cocina, ha encontrado el sitio perfecto para mostrarse como es".

Una vez más, Paula deja claro que más allá de campañas y tendencias, su valor diferencial reside en compartir aprendizajes, confianza y bienestar, tanto para sus hijos y pareja como para quienes siguen su trayectoria.