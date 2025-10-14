Agencias

Orange, Bouygues y Free-iliad presentan una oferta por la mayoría de las actividades de Altice en Francia

Un consorcio integrado por Orange, Bouygues Telecom y Free-iliad ha presentado este martes una oferta conjunta de compra no vinculante para hacerse con la mayor parte de las actividades de Altice en Francia a través de una operación que valora los activos involucrados en unos 17.000 millones de euros.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, el trío inversor pretende adquirir la división de atención a empresas y consumidores de Altice, así como otros activos de infraestructuras y frecuencias de telecomunicaciones.

El acuerdo detalla que las actividades de esta primera unidad de negocio irán a parar a Bouygues y Free-iliad, y que las de la segunda y el resto de elementos serán compartidas entre las tres compañías. No obstante, la red móvil de SFR en zonas despobladas será asumida en exclusiva por Bouygues.

En este sentido, el precio de compra y el valor a repartir será soportado, aproximadamente, al 43% por Bouygues, al 30% por Free-iliad y al 27% por Orange.

El comunicado especifica que la transacción deberá recibir el 'visto bueno' de Altice y cumplir con el debido proceso para este tipo de ofertas. Además, se ha recordado que "no existe la certeza" de que pueda traducirse en un acuerdo de venta en firme.

