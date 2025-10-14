MM reprocha que Emilio Delgado se postulara mientras Jimena González estaba "secuestrada": "No era el momento colectivo"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado que su portavoz adjunto y cabeza de la formación en Móstoles, Emilio Delgado, señalara que tiene ganas de liderar la formación de cara a 2027 en una entrevista publicada mientras su compañera de bancada Jimena González estaba "secuestrada" por Israel como miembro de la segunda flotilla humanitaria que trató de romper el bloqueo humanitario en la Franja de Gaza.

"Desde luego que el momento colectivo no era", ha lanzado Bergerot en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que se le ha preguntado en varios momentos por este incipiente pulso interno en la formación.

Delgado en varios medios de comunicación afirmaba la pasada semana que ser cabeza de Más Madrid le "gustaría" y que es una "opción" que baraja para batirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Me lo tomo en serio pero queda mucho tiempo y eso lo decide luego la militancia. Si me ponen de 1 o de 15, me parecerá bien", sostenía en declaraciones a 'La Sexta' recogidas por Europa Press.

Sucedía precisamente el miércoles pasado, cuando "desde el Ministerio de Sanidad, la Ejecutiva, los cargos, los diputados, los concejales, los militantes estaban todos con el corazón en un puño" mientras González estaba "secuestrada" junto a " todos esos voluntarios valientes que dejaron la comodidad de sus hogares para dar una lección a todos esos que desde la comodidad de sus escaños como el partido popular se atreven a criticarla y a insultarla".

"Estábamos todos con el corazón en un puño y gestionando, hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores hablando con la familia de Jimena, hablando con Todas las asociaciones, las plataformas en torno a las flotillas y la organización estaba ahí, Más Madrid estaba ahí en lo urgente y en lo importante", ha insistido.

Asimismo, ha afirmado que a lo que se está dedicando la formación es "demostrar gestión solvente y exquisita" desde el Ministerio de Sanidad y "los gobiernos de las grandes ciudades" de la región con el objetivo de mostrar que "hay una alternativa real no solo para mejorar la vida de los madrileños, sino para demostrar que se puede gobernar mejor".