Mar Flores, indiferencia absoluta a las últimas declaraciones de su hijo Carlo Costanzia

Una semana después de romper su silencio en un scoop grabado para '¡De Viernes!' en el que confirmó su malestar con Mar Flores por sus memorias, asegurando que "los trapos sucios deberían lavarse en casa", Carlo Costanzia se ha sentado en el plató del programa de Mediaset para enfrentarse a una de sus entrevistas más complicadas.

Tranquilo y firme, el novio de Alejandra Rubio ha querido dejar claro que no piensa posicionarse a favor de ninguno de sus dos padres ya que, en sus propias palabras, siente "un amor grandísimo" por los dos, y quiere que su hijo Carlo Jr. tenga la oportunidad de tener a sus dos abuelos.

Sin embargo, y aunque confiesa que vivió "un infierno infantil" por la guerra mediática de sus progenitores, sí ha asegurado que "nunca" presenció "actitudes violentas" de Costanzia di Costigliole hacia Mar. "No les voy a preguntar a ninguno de los dos sobre este asunto, no me interesa saber la verdad de este tema, es un problema de un ex matrimonio y en ningún caso es problema de un hijo" ha expresado rotundo, desmarcándose así de los episodios de maltrato que relata la modelo en su libro.

"Tengo 33 años y una familia bellísima hecha, que peleen ellos y posicionarme al lado de mi hijo, que tenga a sus dos abuelos por igual. El único ahora es no posicionarme, querer pasar página y quererles a los dos por igual", ha insistido.

Unas declaraciones a las que Mar ha reaccionado impasible al abandonar su domicilio a primera hora de la mañana para cumplir con sus compromisos profesionales. "Buenos días, ¡madre mía cómo madrugáis ¿eh?" ha exclamado sorprendida por la presencia de la prensa en su casa tan temprano, dejando en el aire si ha visto la entrevista de Carlo y qué le parece que culpe tanto a ella como a su padre del infierno que vivió en su infancia aunque ahora no se quiera posicionar con ninguno de los dos porque les quiere por igual: "Todos trabajando, gracias, buen día" ha sido la respuesta de la modelo, que sigue sin querer decir nada sobre la polémica que se ha creado en torno a sus memorias.