Lluvias, tormentas y niebla activan este martes alertas en siete provincias

Precipitaciones, tormentas y nieblas activarán este martes los avisos en siete provincias, con Mallorca y Menorca en nivel naranja (importante), por lluvias y tormentas, con precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También tendrán aviso amarillo por lluvias y tormentas Ibiza y Formentera y Castellón y solo por precipitaciones Barcelona, Lleida, Tarragona y Huesca y Lleida, mientras que los avisos por nieblas se darán en Lugo.

La AEMET prevé para este martes la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde prolongará la inestabilidad y tendrá una tendencia lenta y gradual a disminuir.

De este modo, se espera desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en un amplio entorno del mar Balear y afectará a litorales de Cataluña y norte del Levante y a Baleares. Estos pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales desde el norte de Alicante hasta Girona y se prevé que sean localmente muy fuertes en Baleares.

Asimismo, por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos y tormentas en montaña del centro y tercios norte y este, que serán más intensos e incluso localmente fuertes en zonas de Cataluña, del Pirineo y de la Ibérica. En el resto de zonas se prevé poco nuboso, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos en los nortes, así como nubes altas y de evolución al sur.

Además, serán probables las nieblas matinales en el tercio norte y mitad este peninsulares y Baleares, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas y nieblas vespertinas espesas en el norte de Lugo. También será probable el polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélagos.

En cuanto a las temperaturas máximas, tenderán a descender en el extremo norte y litorales sudeste y aumentarán en el interior de la mitad sur peninsular. Respecto a las mínimas, predominarán los descensos. Además, puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas.

Por otra parte, en la Península y Baleares soplará viento del este y nordeste, que será de flojo a moderado en litorales y flojo variable en el interior y se prevé un predominio de componente norte en horas centrales. Asimismo, en Canarias soplará flojo del este y nordeste en las islas más orientales y flojo variable o de componente este en las montañosas.