Las incidencias en la red viaria de Ibiza ya han sido resueltas

El director general de Emergencias de Baleares, Pablo Gárriz, ha asegurado este martes que los principales puntos con incidencias en la red viaria de Ibiza ya han sido resueltos.

En declaraciones a la prensa, Gárriz ha explicado que este lunes sobre las 22.00 horas, y junto a la UME, se logró achicar toda el agua acumulada en la autovía del aeropuerto y ha apuntado que, en esta ocasión, se ha registrado un tercio más de agua que en la Dana de días antes, "aunque era un agua más densa", logrando en un tiempo récord achicarla en la autovía.

Según ha dicho, este martes continuarán las medidas urgentes incluidas en el Plan impulsado el lunes para evitar nuevas inundaciones. Además, ha advertido de que se mantienen los niveles de los planes puesto que los terrenos presentan situaciones de escorrentías por alta humedad y no se descartan lluvias potencialmente fuertes. "No bajamos la guardia", ha añadido.

El director general ha recordado que se trabaja en el eje del puerto, en la zona de Es Pratet, así como en los torrentes de Cas Capità y Sa Llavanera, entre otros lugares. Estas actuaciones "van a muy buen ritmo", aunque ha reconocido una situación "muy complicada" por parte de Abaqua en Santa Eulària, donde se ha roto una tubería principal en la zona del río. Para intervenir, según ha explicado, habrá que esperar a que baje el cauce. "Vamos paso a paso", ha insistido.

Gárriz ha reconocido que, junto a Movilidad, se trabaja en la posibilidad de un trazado alternativo extraordinario y de urgencia para la carretera del aeropuerto con el objetivo de sacar al mar el agua, en caso de nuevas tormentas.

La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha recordado que se trabaja en solucionar el problema estructural del drenaje en la autovía del aeropuerto, además de en la solución extraordinaria. En estos momentos, acaban de inspeccionar y decidir la zona donde se podría ejecutar dicha solución.

"El objetivo más importante es solucionar el problema estructural de la carretera", ha concluido.