La confianza de los inversores alemanes mejora por segundo mes consecutivo, según ZEW

La confianza de los inversores alemanes ha mejorado en octubre por segundo mes consecutivo, a pesar de la persistente incertidumbre global y a falta de conocer más detalles sobre el plan de estímulo del Gobierno germano, según muestra el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW).

En concreto, el dato de confianza para el décimo mes del año ha repuntado hasta los 39,3 enteros, frente a los 37,3 puntos frente del mes anterior, aunque la evaluación de la actual coyuntura de Alemania ha profundizado su pesimismo con una lectura de -80 puntos, por debajo de los -76,4 puntos de septiembre.

En cuanto a la eurozona, las expectativas de los inversores germanos han empeorado respecto de los 26,1 puntos de septiembre al caer hasta los 22,7 enteros, mientras que la evaluación de la situación actual también es menos optimista, con -31 puntos, frente a los -28,8 puntos de septiembre, ante el impacto negativo derivado de la crisis política y presupuestaria en Francia.

"Los expertos aún esperan una recuperación a medio plazo", ha comentado el presidente del ZEW, Achim Wambach, a pesar de la persistente incertidumbre global y la falta de claridad sobre la implementación del programa estatal de inversión.

En este sentido, tras la reciente caída de las exportaciones a China, las expectativas para los sectores de la economía con alta intensidad exportadora han mejorado notablemente en octubre, especialmente en la producción de metal, la industria farmacéutica y la ingeniería mecánica, así como en el sector de fabricación de equipos eléctricos, aunque el sector automotriz es una excepción, con un indicador ligeramente peor.