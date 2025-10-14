JPMorgan Chase gana un 12% más en el tercer trimestre

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, obtuvo un beneficio neto de 14.393 millones de dólares (12.419 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 12% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, según las cifras publicadas este martes por el coloso de Wall Street.

Los ingresos netos de la firma estadounidense entre julio y septiembre sumaron un total de 46.427 millones de dólares (40.059 millones de euros), un 8,8% por encima de la cifra de negocio anotada por la entidad un año antes.

En concreto, los ingresos por intereses netos aumentaron en el trimestre hasta 23.966 millones de dólares (20.679 millones de euros), un 2% más, mientras que los ingresos de la entidad al margen de intereses sumaron 22.461 millones de dólares (19.380 millones de euros), un 17% más que en el tercer trimestre del año pasado.

De su lado, las provisiones por riesgo de crédito contabilizadas en el trimestre alcanzaron los 3.403 millones de dólares (2.936 millones de euros), un 9% por encima que las asumidas entre julio y septiembre de 2024.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025, el beneficio neto de JPMorgan retrocedió un 1% interanual, hasta 44.030 millones de dólares (37.985 millones de euros), mientras que la cifra de negocio neta aumentó un 1%, hasta 136.649 millones de dólares (117.906 millones de euros). Asimismo, las provisiones por riesgo de crédito sumaron 9.557 millones de dólares (8.246 millones de euros), un 19% más.

"La firma reportó sólidos resultados en el tercer trimestre", destacó Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, destacando que todas las líneas de negocio del banco tuvieron un buen desempeño.

En cuanto a la situación de la economía de EEUU, si bien se han observado "algunos indicios de desaceleración", en particular en el crecimiento del empleo, Dimon destacó que se mantuvo, en general, resiliente, aunque persiste un alto grado de incertidumbre debido a las complejas condiciones geopolíticas, la incertidumbre arancelaria y comercial, los elevados precios de los activos y el riesgo de una inflación persistente.

"Como siempre, esperamos lo mejor, pero estas complejas fuerzas refuerzan la razón por la que preparamos a la firma para una amplia gama de escenarios", apostilló.