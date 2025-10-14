Jessica Bouzas gana en Osaka y Cristina Bucsa y Pedro Martínez caen en primera ronda

La tenista española Jessica Bouzas se metió este martes en la segunda ronda del WTA 250 de Osaka (Japón), que se disputa en pista dura, tras vencer a la estadounidense Katie Volynets (6-2, 6-4), mientras que Cristina Bucsa se despidió del país nipón con derrota frente a la belga Elise Mertens (7-6(5), 6-3), al igual que Pedro Martínez en el ATP 250 de Bruselas (Bélgica), doblegado por el estadounidense Eliot Spizzirri (6-4, 6-1).

La jugadora gallega fue la única española con victoria en esta jornada, imponiéndose por 6-2 y 6-4 a Katie Volynets en 1 hora y 22 minutos. Bouzas busca en este final de temporada acabar el año con su mejor ranking histórico y esta victoria contra la número 95 del mundo le da confianza para conseguir este objetivo. Su próxima rival será la rumana Jaqueline Cristian, a la que ya venció en dos sets en Pekín (China) hace tres semanas.

También en Osaka, la cruz fue para Cristina Bucsa, que perdió en un duelo igualado contra la belga Elise Mertens por 7-6 (5) y 6-3 en 1 hora y 44 minutos. La jugadora afincada en Torrelavega compitió hasta el final, aunque finalmente acabó cayendo por detalles en el 'tiebreak' del primer set, y una solitaria rotura marcó la diferencia entre ambas en el segundo parcial.

El valenciano Pedro Martínez, por su parte, continúa con su mala dinámica tras la Copa Davis y ya acumula cuatro derrotas consecutivas. Esta vez se despidió en primera ronda del ATP 250 de Bruselas (Bélgica), cayendo por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 18 minutos contra el estadounidense Eliot Spizzirri. El héroe de España en la eliminatoria contra Dinamarca se vino abajo tras perder el primer set con su saque, y en el segundo fue muy inferior a su rival.