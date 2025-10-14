Israel informa de que las milicias palestinas han entregado a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes

El Ejército de Israel ha anunciado este martes que las milicias palestinas han entregado al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) un total de cuatro cuerpos de rehenes muertos que se encontraban en la Franja de Gaza desde hace más de dos años.

"Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a los secuestrados", ha señalado el Ejército en un comunicado después de pedir "sensibilidad" a los medios y "esperar" a que las familias tengan toda la información sobre sus identidades.

Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel habían confirmado que los equipos de Cruz Roja se dirigían a un punto de encuentro en el norte del enclave palestino para recibir "varios ataúdes", sin detallar cuántos cuerpos eran o sus identidades.

Como en anteriores ocasiones, las autoridades israelíes llevarán a cabo una pequeña ceremonia presidida por un rabino dentro de Gaza antes de que los restos mortales de los rehenes sean trasladados a territorio israelí para su identificación.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

En las últimas horas se han producido críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los rehenes.