Israel entrega un primer grupo de 40 cadáveres de palestinos muertos durante su ofensiva contra Gaza

Las autoridades de Israel han entregado este martes decenas de cadáveres de palestinos muertos en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza, en la primera entrega de este tipo al hilo del acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', un total de 40 cadáveres han sido trasladados ya al Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, sin que el Gobierno de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este punto.

Las autoridades israelíes aún retienen cientos de cuerpos de palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos los cadáveres de algunos de los participantes en los asaltos, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según el balance facilitado por Israel.

El Ministerio de Sanidad gazatí había confirmado poco antes que había completado las labores para recibir los cuerpos de los "mártires" para poder "gestionar los restos de acuerdo con los procedimientos y protocolos sanitarios establecidos". Así, destacó que se había dispuesto de personal técnico para "recibir, examinar, documentar y entregar a los fallecidos" de forma "digna y justa".

La puesta en marcha del citado acuerdo ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y cientos de palestinos encarcelados en Israel, incluidos menores de edad apresados por las tropas de Israel durante la ofensiva en Gaza.

Hamás liberó durante la jornada del lunes a 20 rehenes que seguían con vida y entregó los cadáveres de otros cuatro, por lo que aún debe facilitar el traslado a Israel de otras 24 personas, algo que se espera que tenga lugar en los próximos días, en medio de demandas de Israel para que el grupo islamista cumpla su parte del trato.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha cerca de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.