Irene Rosales, ilusionada tras su separación de Kiko Rivera. Todos los detalles de su nuevo amor

A pesar de que su entorno ha asegurado que no ha habido terceras personas en la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera después de 11 años de relación y 2 hijas en común, las últimas informaciones apuntan a que esto no sería del todo cierto. Y aunque desde que se anunció su ruptura a finales de agosto la influencer ha sido relacionada con su monitor de gimnasio, y con el pastelero de su panadería favorita, no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz la identidad de la nueva ilusión de la andaluza.

Han sido 'Las Mamarazzi', Laura Fa y Lorena Vázquez, las que han revelado que el fin del matrimonio del hijo de Isabel Pantoja tendría que ver con la aparición de una tercera persona con la que la excolaboradora televisiva llevaría "varios meses" cocinando a fuego lento su historia de amor.

Un empresario sevillano de unos 40 años llamado Guillermo, que al igual que Irene estaría recién separado, y tendría un hijo adolescente. En cuanto a su físico, parece que no tendría nada que ver con el de Kiko, ya que sería moreno, con barba y cuerpo de gimnasio. Vive cerca del domicilio familiar de la expareja, y sería una persona discreta, tranquila, y a la que no le gustaría salir por las noches. "Tiene un perfil más bajo que el de Kiko Rivera, es una persona anónima" ha apuntado Lorena este lunes en 'Y ahora Sonsoles'.

Y, como ha desvelado la periodista, la sevillana le habría conocido antes de su separción del Dj, aunque se desconoce la fecha en la que empezaron a salir, aunque "es una relación que lleva fraguándose unos meses" y que Irene ha querido guardar en la más estricta intimidad para que no saliera a la luz pública, aunque hay testigos que aseguran haberla visto en agosto en la playa de Huelva con este chico.