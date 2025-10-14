Harry Kane apadrina el lanzamiento del Flair Pack de fútbol de Skechers

El delantero inglés del Bayern de Múnich Harry Kane ha apadrinado el lanzamiento del nuevo Flair Pack de fútbol de la marca Skechers, que incluye una nueva versión de las botas de la firma estadounidense 'vestidas' con una vibrante propuesta cromática en la que el rosa es el protagonista.

El nuevo Flair Pack presenta una actualización de las botas Skechers SKX_02 y Skechers Razor 1.5, con una inédita combinación de colores. Creados para esos jugadores a los que no les asusta lucir estilo en el terreno de juego, estos nuevos modelos han llegado para completar el catálogo de botas de fútbol de la firma.

Aunque el protagonista predominante es el color rosa también cuentan con detalles verdes, blancos y negros en diferentes elementos de su diseño.

La nueva SKX_2 Elite, la bota de Harry Kane, está diseñada para jugadores que requieren un control preciso a la hora de dirigir y lanzar el balón, con una horma personalizada y meticulosamente diseñada para optimizar la comodidad y ofrecer ese ajuste perfecto imprescindible para mejorar el toque en el campo.

Cuenta con una plantilla resistente Hyper Burst Pro, un upper ligero Skechers Fitknit y una suela exterior multidireccional para conseguir una tracción increíble en múltiples superficies.

Por su parte, la Skechers Razor 1.5 Elite es una bota de velocidad ligera con un diseño explosivo inspirado en la pista, lo que le permite maximizar la aceleración y el retorno de energía. Cuenta con una suela con infusión de carbono para incrementar la potencia y la agilidad durante el juego.

Además de las versiones Elite que usan los futbolistas profesionales de todo el mundo, Skechers también ofrece las botas SKX_2 y Razor en su versión Academy, para que los jóvenes y niños que dan sus primeros pasos en el mundo del fútbol también puedan disponer de unas botas capaces de ofrecer el máximo rendimiento y comodidad y emular a sus estrellas favoritas.

Ambas gamas están disponibles en modelos para césped y terreno firme. Más allá del fútbol, Skechers también ofrece calzado de alto rendimiento para deportistas de élite y casuales en baloncesto, golf, cricket, pickleball, pádel y running.