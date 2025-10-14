Google agrega las capacidades de generar y editar imágenes de Gemini Nano Banana para la búsqueda, NotebookLM y Fotos

Google ha anunciado la llegada de su modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial (IA) Gemini Nano Banana a sus servicios de búsqueda y NotebookLM, además de anunciar que se implementará en Fotos, para acercar sus capacidades avanzadas a más usuarios de nuevas formas.

El modelo de generación y edición de imágenes, Gemini 2.5 Flash Image, también conocido como Nano Banana, se presentó en agosto como un modelo de vanguardia con capacidades para combinar varias imágenes en una, manteniendo la coherencia de los personajes que aparecen, todo ello a través de la 'app' de Gemini y Google AI Studio.

Con más de 5 mil millones de imágenes generadas hasta ahora con esta tecnología y tras su reconocimiento por parte de los usuarios por ofrecer resultados de mayor calidad y más creativos, Google ha anunciado que agregará Nano Banana a los servicios de búsqueda Google Search, Notebook LM y Fotos.

En concreto, la compañía ha señalado que ya está disponible en la búsqueda Google Search y en NotebookLM, con el objetivo de ayudar a que "más personas accedan a estas capacidades avanzadas en productos donde ya están explorando, aprendiendo y creando con elementos visuales", como ha explicado en un comunicado en su blog.

Así, con Gemini Nano Banana en la búsqueda, los usuarios podrán llevar a cabo acciones como capturar imágenes con Lens o seleccionar una foto de la galería y transformarla al instante con la IA, con solo pulsar el nuevo modo 'Crear'. Esta opción está disponible en la herramienta de Lens en la 'app' de Google para dispositivos Android e iOS.

Por su parte, Nano Banana integrado en NotebookLM permite cuestiones como mejorar las vistas generales de formato vídeo (Video Overviews) creadas con la plataforma para que sean "más útiles". Además, también facilita incluir seis nuevos estilos de imagen, como acuarela o anime.

Igualmente, el modelo también puede generar ilustraciones contextuales basadas en las fuentes incluidas en NotebookLM y potenciar el nuevo formato de microvídeos llamado Brief.

Finalmente, Google ha adelantado que, en las próximas semanas, también incorporarán Nano Banana a Google Fotos, de manera que los usuarios podrán editar sus propias fotografías y generar contenido fácilmente.

Con todo, esta integración de Google Gemini Nano Banana se ha comenzado a implementar para los usuarios de Estados Unidos, aunque se ampliará a más usuarios de otros países e idiomas próximamente.