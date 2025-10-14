Fani Carbajo desvela quién es su ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

Todavía 'aterrizando' en su regreso a la normalidad tras su breve pero intenso paso por 'Supervivientes All Stars 2025', Fani Carbajo ha reaparecido en el estreno de la última película de Mario Casas y Alberto San Juan, 'La Cena', y además de contarnos cómo ha sido su reencuentro con sus hijos -la menor, Victoria, acaba de cumplir un año- después de un mes en Honduras, se ha pronunciado sobre quién cree que se llevará el maletín en el reality de los realities.

"Lo mejor de mi vuelta ha sido ver a mis hijos, brutal. Yo pensaba que a Emilio no le iba a ver cambiado porque ya tiene 17 años, pero cuando le vi dije 'te veo cambiado, te veo como raro'. Y a la niña me la encontré andando, comiendo más, diciendo más claramente mamá... Yo estaba muy preocupada y me reconoció" ha desvelado emocionada.

¿Volvería a los Cayos Cochinos? Como reconoce, "volvería porque me he quedado con ganas de más, y que me hayan expulsado por lo que dicen de hacerme amiga de Adara. Pero qué mejor ejemplo que dos mujeres que se llevaban mal, se hayan encontrado sin comida, sin dormir... y se lleven ahora bien". "Y en vez de apoyarme, me han castigado. Estoy súper enfadada con la audiencia" ha sentenciado.

Respecto a quién cree que ganará el 'All Stars 2025', Fani confiesa que "estoy entre Tony Spina o Rubén Torres, fíjate. Aunque Miri también, ¿eh? Me encantaría que ganara Adara, pero viendo lo que veo por redes, está entre Toni o Torres". "Pero Adara se lo merece un montón porque ha sido buena superviviente por mucho que digan que no, ha dado contenido, se ha portado súper bien... la audiencia tiene ese gancho con ella. Ojalá, yo me alegraría muchísimo por ella. Mira, si Adara gana, ganaría por las dos" asegura.

Una lista en la que no ha incluido a Gloria Camila, ya que como admite, "no me está gustando cómo se está dirigiendo a los chicos. Porque yo que he estado ahí y no he vivido eso que ella dice de que los chicos nos intentan pisar. Pero bueno, al final ella en la calle es así, te dice las cosas como son".

"Ella también se quedaba preocupada por cómo estaría su sobrina -hija de José Fernando y la recientemente fallecida Michu-, las cosas afuera, su novio... Pero es normal, porque al final al no tener noticias, porque yo le decía, 'no te preocupes, que la falta de noticias son buenas noticias, si no te dicen nada es que está todo bien'. La estoy viendo muy bien, es una crack" afirma.