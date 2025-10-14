Agencias

El uso de cirugías mínimamente invasivas y la realidad virtual pueden ayudar a abordar los trastornos del equilibrio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jefe del Servicio de Otorrinolaringología de Olympia Quirónsalud, el doctor Carlos Ruiz Escudero, ha explicado que el uso de cirugías mínimamente invasivas y la realidad virtual pueden ayudar a abordar los trastornos del equilibrio, las alteraciones de la voz o las patologías nasales y auditivas.

Tras ello, ha subrayado que la cirugía ambulatoria permite al paciente "recibir el alta en el mismo día", por el uso de anestesia de baja intensidad y una recuperación "más rápida y cómoda" en su domicilio, que se combinan con tecnologías avanzadas y programas de rehabilitación especializados.

La evolución de este tipo de técnicas hace que se pueda aplicar en la actualidad a la mayoría de las cirugías nasales (tabique, cornetes, pólipos), de laringe (pólipos y nódulos de cuerdas vocales) y de oído (drenajes, cirugía del tímpano o procedimientos endoscópicos de oído medio), con una seguridad garantizada a través de una "adecuada selección" del paciente y del procedimiento.

Estos avances han dado lugar a la puesta en marcha del Proyecto Vestibular en el servicio del mencionado centro, que está dedicado a tratar los trastornos del equilibrio en base a una atención multidisciplinar, en la que participan fisioterapia, neurología y rehabilitación, lo que facilita la reincorporación a la vida laboral y social del paciente.

"Hemos incorporado la realidad virtual como herramienta de rehabilitación vestibular, lo que mejora la precisión del tratamiento y la recuperación funcional", ha expresado el doctor Ruiz, detallando que el centro cuenta con equipos de videofibrolaringoscopia con tecnología NBI y sistemas de audiometría avanzada, que permiten diagnósticos más precisos y seguimiento digital del paciente.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de la prevención y la educación sanitaria como parte del tratamiento, y en la qe el otorrinolaringólogo debe informar al paciente sobre las causas y hábitos que influyen en sus patologías.

Por último, el doctor Ruiz ha anticipado un creciendo uso de la robótica quirúrgica y de tecnologías de corte de alta precisión, como el láser azul, "que permitirán cirugías más seguras y con mejores resultados funcionales", y ha expuesto que el equipo de otorrinolaringología del centro prevé ampliar sus áreas de subespecialización con unidades dedicadas a los trastornos del sueño, el vértigo y la deglución.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Apple amplía su inversión de energía solar y eólica en Europa, añadiendo 650 MW de potencia de energía limpia

Apple amplía su inversión de

El Gobierno avisa de un "tufo xenófobo muy preocupante" en el plan de inmigración del PP: "Ya está bien de señalar"

El Gobierno avisa de un

Una neuróloga afirma que el dolor de cabeza vinculado al uso excesivo de pantallas es evitable

Infobae

La UR organiza un Ciclo de Cine Colombiano con tres películas proyectadas en octubre y noviembre con entrada gratuita

Infobae

Paula Echevarría reacciona ante el renovado aspecto de Bustamante y lo defiende de las críticas

Paula Echevarría reacciona ante el