El TEDH condena a Rusia a pagar más de 250 millones de euros a Georgia por abusos tras la guerra de 2008

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este martes a Rusia a pagar 253 millones de euros a Georgia como compensación por los abusos derivados de las demarcaciones fronterizas de Abjasia y Osetia del Sur a raíz del conflicto librado en 2008 y que implicó el despliegue de tropas rusas en la zona.

Los jueces han examinado, en concreto, los efectos de los bloqueos impuestos a partir del año 2009 y que interrumpieron el tránsito entre las dos regiones separatistas aliadas de Moscú y el territorio controlado por el Estado georgiano.

Ya en 2024, el tribunal concluyó que Rusia había violado de manera sistemática la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo con un uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones ilegales, limitaciones de movimiento o restricción del derecho a la educación; un patrón valorado ahora en 253.018.000 euros en concepto de daños morales sufridos por más de 29.000 "víctimas".

El TEDH ha establecido un plazo de pago de año y medio y ha dejado en manos del Gobierno georgiano la creación de un mecanismo de distribución del dinero, si bien Rusia ignora por sistema los dictámenes emitidos desde Estraburgo y previsiblemente mantendrá la misma línea en este caso. El tribunal ha vuelto a recordar que son de obligado cumplimiento.

