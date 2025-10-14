Agencias

El Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebrará en Burgos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Rey Felipe VI inaugurará el próximo lunes el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre en Burgos bajo el lema 'Origen Destino'.

Si bien el encuentro comenzará el domingo, la inauguración se realizará el lunes a las 13.30 horas. El monarca estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera.

El domingo, los participantes disfrutarán de una visita guiada tanto a los yacimientos de Atapuerca como al Museo de la Evolución Humana

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Harry Kane apadrina el lanzamiento del Flair Pack de fútbol de Skechers

Harry Kane apadrina el lanzamiento

Von der Leyen valora la "ambición" de Montenegro de ingresar en la UE en 2028: "Con unidad, puede lograrlo"

Von der Leyen valora la

Aitana actuará el 22 de julio de 2026 en A Coruña en el marco de su gira mundial

Infobae

Sumar ve un "error" subir las cuotas de autónomos y plantea trasladar la presión fiscal a los rentistas

Sumar ve un "error" subir

SpaceX lanza con éxito el undécimo Starship

SpaceX lanza con éxito el