El PSOE tacha de "barbaridad" las palabras de Feijóo sobre inmigración: "Europa no se sostendría sin la inmigración"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha tachado de "barbaridad" que el presidente del Partido Popular (PP) haya dicho que "nunca" defenderá una política migratoria que "convierta barrios enteros en lugares irreconocibles" de España. "Las declaraciones de Feijóo en el asunto de la inmigración se parecen, incluso a veces superan, a las de (el líder de Vox), Santiago Abascal", ha señalado.

Así se ha expresado en las ruedas de portavoces del Congreso al ser preguntado por las declaraciones de Feijóo durante esta mañana en Barcelona, donde ha planteado reforzar los requisitos para acceder a la nacionalidad porque asegura que no puede ser un mero trámite administrativo, sino un reconocimiento a quienes han demostrado voluntad de integrarse, respetar las leyes y contribuir al país que les acoge.

En este marco, López ha recordado al líder 'popular' que "cualquier persona tiene derechos", incluyendo aquellas que acoge España después de que hayan huido de "la guerra, el hambre y la miseria". A su vez, ha recalcado que sin la inmigración "no se sostendría" España "e incluso toda Europa". "En España no pagaríamos las pensiones, ni sostendríamos los servicios públicos, ni las infraestructuras", ha advertido.

A juicio del portavoz socialista, las declaraciones de Feijóo son una "barbaridad absolutamente alejada de la realidad". Al margen de ello, también ha incidido en que Feijóo "en lugar de avanzar en nuevos derechos, los quita". En concreto, ha criticado que la propuesta del presidente del PP de elaborar una lista de médicos que realicen abortos iniciaría una "cacería".

"No solo va en contra de la ley, que no solo va en contra de las prestaciones sanitarias de cualquier otra enfermedad, sino que no hace falta pensar mucho para saber qué cacería iniciarían algunos con los que aparecieran en esa lista", ha lamentado.