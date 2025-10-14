El populista Babis prevé semanas de conversaciones para trazar un programa de gobierno en República Checa

Andrej Babis, líder del populista partido ANO y ganador de las elecciones celebradas a principios de octubre en República Checa, ha afirmado que las conversaciones para trazar un programa de gobierno junto al partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD) y el AUTO podrían alargarse durante semanas.

El político euroescéptico, que ya fue primer ministro del país en el pasado, ha indicado que ahora está "centrado" en sacar adelante un borrador de un programa conjunto tras llegar a un acuerdo con dos de sus potenciales aliados tras los comicios, con la vista puesta en hacerse de nuevo con el liderazgo del Ejecutivo.

Su objetivo es ahora formar un gabinete de 16 miembros con estos dos partidos, con los que ha acordado ya la distribución de ministros. No obstante, ahora ha matizado que la redacción del programa conjunta se alargará y las partes volverán a debatir dicho reparto, tal y como ha indicado 4en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

"Ahora estamos centrados en debatir el programa, lo que llevará más tiempo, además del acuerdo de coalición", ha explicado Babis, que si consigue sus objetivos podría acabar contando con una mayoría de 108 escaños en el Parlamento.

Por otra parte, se ha comprometido a garantizar que las políticas del país en materia de seguridad y exteriores no se desvían del curso actual en el marco de las "estructuras occidentales a las que pertenece" el país, según informaciones de la emisora Radio Prague International.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la pertenencia del país a la Unión Europea y la OTAN "no son cuestiones negociables", unas palabras con las que busca despejar las dudas y el temor a que la presencia de estos dos partidos en el seno del Gobierno acabe provocando un viraje hacia Rusia.