El LAVA abre sus puertas desde este jueves al teatro argentino con las compañías Suttotos y Gabriel Chamé

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) abre sus puertas al teatro argentino con dos compañías de referencia en el país austral como son el dúo Suttotos, aclamado por crítica y público, que pondrá en escena 'Feliz día este jueves', 16 de octubre, y el creador Gabriel Chamé Buendía, que invitará a la reflexión a través del humor con 'Medida por medida, la culpa es tuya' el sábado día 18.

La programación familiar del LAVA para esta semana también pondrá el foco en la creación iberoamericana con Lucila, luces de Gabriela, un homenaje a la poeta Gabriela Mistral fruto de la alianza entre Teloncillo Teatro y la compañía chilena Teatro de Ocasión que podrá verse el domingo 19.

Consolidada como una compañía de referencia en el circuito bonaerense después quince años de trayectoria y numerosos premios y nominaciones, Suttotos (Andrés Camino y Gadiel Sztryk) regresa a la Sala Concha Velasco con su última pieza, 'Feliz Día', según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una comedia existencial y corrosiva que cuestiona el mandato social de la felicidad en la que dos hermanos mellizos, Pablo y Germán, van a celebrar su 40 cumpleaños.

Mientras esperan a unos invitados que nunca llegan, el público asiste a sus continuos y frustrados intentos por ser felices. Con Suttotos, la risa es el camino para la reflexión sobre la omnipresente imposición de la felicidad y las consecuencias de la alegría a toda costa.

En 'Medida por medida, la culpa es tuya' Gabriel Chamé Buendía se acerca a William Shakespeare desde el humor, el gag físico y la poesía escénica para explorar los dilemas morales en torno a la justicia, la ética y el poder.

Así, a partir del texto de Shakespeare que da nombre a la propuesta (Medida por medida), Chamé realiza una adaptación libre que apela directamente al espectador para invitarle a reflexionar sobre los valores de los gobernantes y el abuso de poder.

La culpa --política, cultural y emocional-- y la práctica infantil y extensa de clpabilizar al otro se convierten en el eje de una obra que destapa una 'nobleza del hombre íntimamente ligada a su bajeza'.

HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL

La compañía vallisoletana Teloncillo Teatro (Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia) y la chilena Teatro de Ocasión, se unen para descubrir a los más pequeños de la casa a la poeta Gabriela Mistral, la primera mujer en recibir el premio Nobel de Literatura en 1945.

En 'Lucila', luces de Gabriela dos admiradores de la autora esperan recorrer su camino. Buscan sus huellas mientras música, objetos, juego actoral y poesía recuerdan su tránsito vital y su inabarcable universo creativo.

Las entradas para 'Feliz Día' (jueves 16 a las 20.30 horas) y para 'Medida por Medida' (sábado 18 a las 20.30 horas) están a la venta a un precio de 12 y 15 euros, respectivamente. Por su parte, las localidades para la función familiar (domingo a las 18.30 horas) tienen un coste de 5,50 euros.

