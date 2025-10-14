El Gobierno resta importancia a la nueva amenaza de Trump, realizada "en un contexto de declaraciones informales"

El Gobierno ha restado importancia a la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press han resaltado que la relación del Gobierno español con Estados Unidos "pudo verse" durante la cumbre en Egipto para el acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás, "un acto oficial de gran trascendencia internacional".

El presidente Pedro Sánchez ha defendido este martes, en una entrevista en la 'Cadena Ser', que su saludo con Trump fue "un intercambio muy cordial", y ha reivindicado que las relaciones entre Washington y Madrid "son muy positivas" y "están muy consolidadas" pese a la discrepancia en algunos asuntos.

"Restamos importancia a los comentarios de hoy, en un contexto de declaraciones informales", han precisado las fuentes consultadas sobre la nueva amenaza de Trump, realizada en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Estados Unidos ha señalado que no aumentar el gasto del 5% del PIB en defensa "es una gran falta de respeto a la OTAN". "De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso", ha apostillado.

"España (ha sido el) único país de la OTAN, el único del planeta en hacer eso. Y creo que deberían ser castigados por eso", ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca. Por su parte, Sánchez ha insistido en su negativa a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa.