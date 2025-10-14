Agencias

El Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros el inicio de la reforma constitucional para "blindar" el aborto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que este martes se llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para "blindar" el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto, así se va a "solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43".

"Y, a partir de ahí, lo que espero es que haya una mayoría en el Parlamento y que, efectivamente, así se blinde este derecho", ha señalado el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Asimismo, se va a exigir a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacer cumplir la Ley y crear el registro de médicos objetores al aborto. "Me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular, le exija a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley; y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aitana actuará en Zaragoza el 10 de julio de 2026 con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana actuará en Zaragoza el

China sanciona a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean

China sanciona a cinco filiales

MM reprocha que Emilio Delgado se postulara mientras Jimena González estaba "secuestrada": "No era el momento colectivo"

MM reprocha que Emilio Delgado

Sánchez justifica su abstención en la ILP contra el blindaje de la tauromaquia: "No es un tema resuelto dentro del PSOE"

Sánchez justifica su abstención en

Sánchez asegura que presentará los PGE antes de fin de año pero dice que no pasará nada si no ven la luz

Sánchez asegura que presentará los