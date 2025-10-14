El Gobierno avisa de un "tufo xenófobo muy preocupante" en el plan de inmigración del PP: "Ya está bien de señalar"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha alertado de un "tufo xenófobo muy preocupante" en el plan de inmigración presentado este martes por el Partido Popular en Barcelona, en el que plantea reforzar requisitos para acceder a la nacionalidad.

"En la presentación de la propuesta de inmigración por parte del Partido Popular hemos escuchado frases tan huecas como preocupantes y falaces, añadiría, y sobre todo que rezuman un tufo xenófobo muy preocupante", ha señalado Alegría, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "olvida" la historia de España, que muchos españoles tuvieron que emigrar para labrarse un futuro mejor, y que "en estos años han llegado a España más de dos millones de personas migrantes que claramente han mejorado la posición económica y laboral del país".

"¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos a familiares nuestros en residencias? Seguro que muchos de los que están aquí. Y cuando vamos a ver a nuestros familiares, ¿quién les atiende? Mayoritariamente mujeres que han llegado de fuera de nuestro país. O cuando vamos a un restaurante, muchas de las personas que nos atienden son también personas que han llegado a nuestro país", ha comentado Alegría.

A su vez, ha defendido que se han dado "pasos muy importantes" para reducir la llegada de migrantes en situación irregular, con un descenso de "más del 40% a nivel global y del 50% en Canarias".

Por ello, ha pedido al PP que deje de "señalar y criminalizar" a las personas migrantes. "Por favor, ya está bien de señalar y de criminalizar y de generar esa imagen tan injusta sobre esas personas que vienen a nuestro país a labrarse un mejor futuro para ellos y para sus familias y que, además, están permitiendo que España avance y que España mejore", ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado a Feijóo de "utilizar la migración como su socio, el señor Abascal, de manera populista, para generar miedos en la sociedad española".

Además, le ha reprochado que "no le preocupan tanto" cuando los que vienen a España son "ricos de otros países" que "vienen a comprar esos bloques enteros" e "impiden" que los "madrileños" puedan vivir en sus barrios.