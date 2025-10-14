El CICR traslada los cuerpos de cuatro rehenes a las autoridades israelíes y los de 45 palestinos a Gaza

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha trasladado este martes los cuerpos de cuatro rehenes a las autoridades israelíes y los restos de 45 palestinos fallecidos a Gaza, en el marco del acuerdo entre las partes para el futuro de la Franja, que incluye un alto el fuego en el enclave y la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023.

El CICR ha subrayado que estas operaciones se han llevado a cabo de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y ha hecho hincapié en que "es fundamental que las partes y los mediadores garanticen su fiel cumplimiento". Asimismo, ha reiterado "su compromiso de cumplir su función de intermediario neutral para que las familias puedan cerrar el capítulo".

"Sabemos que las familias no renunciarán a sus seres queridos, y nosotros tampoco lo haremos. Estamos dispuestos a cumplir nuestra función durante el tiempo que sea necesario y según lo acordado por las partes", ha declarado el jefe de la delegación del CICR en Israel y los territorios palestinos ocupados, Julien Lerisson.

Así, ha insistido en que "es responsabilidad de las partes buscar, recoger y evacuar los restos humanos" y que "las partes deben esforzarse por facilitar la restitución de los restos de los fallecidos a sus familiares". "El CICR solo puede desempeñar sus funciones como intermediario neutral mediante la cooperación de todos los actores y en el marco del acuerdo vigente", ha añadido.

Minutos antes, el Ejército de Israel ha confirmado que las milicias palestinas han entregado el CICR un total de cuatro cuerpos de rehenes muertos que se encontraban en la Franja de Gaza desde hace más de dos años. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a los secuestrados", ha señalado.

También han pedido "sensibilidad" a los medios y "esperar" a que las familias tengan toda la información sobre sus identidades. Como en anteriores ocasiones, las autoridades israelíes llevarán a cabo una pequeña ceremonia presidida por un rabino dentro de Gaza antes de que los restos mortales de los rehenes sean trasladados a territorio israelí para su identificación.

Por su parte, Hamás no se ha pronunciado al respecto, si bien el diario 'Filastín', afín al grupo, ha informado de que su brazo armado, las Brigadas Al Qassam, han entregado en la ciudad de Gaza los cuerpos de los prisioneros israelíes a la Cruz Roja.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

En las últimas horas se han producido críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los rehenes.