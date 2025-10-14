El alcalde renueva en el Congreso de la Lengua el diálogo entre Cádiz y América

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha participado en el X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) de Arequipa (Perú) durante una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados de la ciudad, con participación de académicos españoles y peruanos, la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes, donde ha invitado a construir juntos "un espacio de respeto, diversidad y democracia".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el título del conversatorio era 'Cádiz y el nacimiento del constitucionalismo hispanoamericano'. Así, el alcalde ha apelado "a seguir creyendo en la fuerza de las palabras para unir pueblos", así como tener "la lengua como herramienta para el entendimiento y el progreso común".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la Constitución gaditana como la madre de las constituciones hispanoamericanas, a la vez que hija del mundo que ya existía impregnado del deseo de libertad. De ahí que se haya referido al diálogo entre Cádiz y América "que sigue vivo, que hoy se renueva y que invita a seguir construyendo juntos un espacio de respeto, diversidad y democracia".

También ha tenido palabras para Mario Vargas Llosa, que se le homenajea en este CILE, recordando el reconocimiento que Cádiz le otorgó con el premio Libertad Cortes de Cádiz 2014.

La mesa redonda ha contado con la presencia de Miguel Revenga, exdirector de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cádiz y miembro honorario de la Asociación de Constitucionalistas Españoles; Jorge Luis Cáceres, rector de la Universidad Católica de Santa María y presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; Yamile Sacca, profesora de la Universidad Nacional de San Agustín; y Milagros Campos Ramos, profesora de la Facultad de Derecho de la Facultad Católica del Perú.

La agenda de la delegación gaditana ha continuado con la visita institucional por las diferentes exposiciones que se han montado con motivo del X Congreso Internacional de la Lengua, donde Cádiz está representada con una muestra fotográfica y otra de ilustraciones sobre el Cádiz de 1812.

Asimismo, durante la jornada, el alcalde y la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, han acudido a la presentación del libro del periodista gaditano, Antonio Muñoz, 'La última sirena del Nanay', organizada por la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.