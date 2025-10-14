Agencias

Congreso y Senado votan hoy una iniciativa para adaptar los descuentos del Verano Joven a Canarias y Baleares

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Insularidad debatirá este martes una iniciativa impulsada por Coalición Canaria que insta al Gobierno a adaptar los descuentos del Verano Joven a la realidad del transporte de Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta Y Melilla, argumentando que en estos territorios no hay trenes de larga distancia y los trayectos se deben realizar en barco o avión.

En la moción, una iniciativa no vinculante, la formación canaria invita al Ejecutivo a llevar a cabo las medidas necesarias para que los residentes de fuera de la península no queden "excluidos de facto" de los beneficios del programa, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible viene impulsando en los últimos años.

Coalición Canaria aduce que las bonificaciones del Gobierno al transporte no tienen en cuenta a los ciudadanos de estos territorios, obligados a utilizar medios que no se incluyen en los descuentos, como el avión o el barco.

"La juventud de todas estas partes de España queda, una vez más, excluida de las políticas diseñadas desde la península, sin que se haya previsto alternativa, compensación o ajuste alguno", critica Coalición Canaria en su moción.

