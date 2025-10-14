Citigroup gana un 16% más en el tercer trimestre, hasta 3.237 millones

El banco estadounidense Citigroup se anotó un beneficio neto de 3.752 millones de dólares (3.237 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el mismo periodo de 2024, informó la entidad.

La mejora en las cuentas del banco estadounidense en el tercer trimestre se produjo incluso tras asumir un deterioro del fondo de comercio de 726 millones millones de dólares (626 millones de euros) en relación con la venta de una participación del 25% en Grupo Financiero Banamex.

La cifra de negocio de Citigroup en el trimestre aumentó un 9%, hasta 22.090 millones de dólares (19.060 millones de euros). De su lado, las provisiones por riesgo de crédito de la entidad sumaron un total de 2.450 millones de dólares (2.114 millones de euros), un 8% menos.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025 la entidad obtuvo un beneficio neto de 11.835 millones de dólares (10.212 millones de euros), un 20% más que hasta septiembre del año pasado.

Asimismo, la cifra de negocio de Citigroup aumentó un 7%, hasta 65.354 millones de dólares (56.390 millones de euros), mientras que las provisiones por riesgo de crédito sumaron 8.045 millones de dólares (6.942 millones de euros), un 7% más.

"La constante ejecución de nuestra estrategia está generando un rendimiento empresarial más sólido trimestre tras trimestre y mejorando nuestra rentabilidad", declaró Jane Fraser, consejera delegada de Citi, para quien el efecto acumulativo de las acciones acometidas por la entidad en los últimos años han situado a Citi en una posición significativamente diferente en términos de capacidad competitiva.