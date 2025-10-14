China sanciona a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este martes la adopción de contramedidas contra cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean Corporation en respuesta a la colaboración prestada por estas empresas a investigaciones del Gobierno de Estados Unidos que ponen en peligro los intereses de China.

"Las filiales estadounidenses de Hanwha Ocean Corporation han colaborado y apoyado las investigaciones del Gobierno estadounidense, poniendo en peligro la soberanía, la seguridad y los intereses del país", ha indicado el Ministerio chino.

En concreto, las cinco filiales afectadas son Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp.

De tal modo, el Gobierno de China prohíbe a las organizaciones e individuos del país "realizar transacciones, cooperar y realizar otras actividades relevantes con ellas".

Las represalias, anunciadas coincidiendo con la entrada en vigor desde hoy de tarifas portuarias especiales recíprocas por parte tanto de EEUU como de China.

Las acciones de Hanwha Ocean se dejaban un 5,76% al cierre de la sesión del martes en la Bolsa de Seúl, aunque en lo que va de año acumulan una revalorización del 172%.