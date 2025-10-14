Canadá reducirá su crecimiento al 1,2 % en 2025 por los aranceles, según el FMI

Toronto (Canadá), 14 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo este martes sus previsiones de crecimiento para Canadá en 2025 al 1,2 %, cuatro décimas menos que en 2024, debido al impacto de las tensiones comerciales y al aumento de la incertidumbre internacional.

Según el nuevo informe de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, la economía canadiense será una de las más afectadas entre los países avanzados por el debilitamiento del comercio mundial y las mayores barreras comerciales, aunque gracias al acuerdo comercial norteamericano del T-MEC el conjunto de las barreras comerciales sigue siendo bajo comparado con otros como China o Brasil.

El país norteamericano crecerá 1,2 % en 2025, cuatro décimas menos que en lo previsto en julio, y un 1,5 % en 2026, también cuatro décimas por debajo de lo calculado hace solo unos meses, lo que supone una revisión acumulada de 1,7 puntos porcentuales respecto al informe de octubre de 2024.

El FMI prevé que la inflación en Canadá se modere hasta el 2 % en 2025, desde el 2,4 % del año pasado, mientras que el déficit por cuenta corriente se ampliará al 1,4 % del PIB. El desempleo, por su parte, aumentará del 6,4 % al 6,9 % en 2025.

Para 2026, el organismo internacional proyecta una inflación estable del 2 %, un desempleo del 6,6 % y un déficit de cuenta corriente del 1,3 %.

Canadá destina alrededor del 76 % de sus exportaciones a Estados Unidos que, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año, ha impuesto aranceles a todas sus importaciones. En estos momentos, la Administración de Trump mantiene unos gravámenes del 50 % al acero y al aluminio y un 10 % a la energía canadienses, entre otros gravámenes, lo que está afectando negativamente a las exportaciones del país. EFE