Bruselas multa con 157 millones a Loewe, Gucci y Chloé por imponer a los minoristas precios de venta

La Comisión Europea ha anunciado este martes una multa de 157 millones a las firmas de moda de lujo europeas Loewe, Gucci y Chloé por prácticas contra la competencia, por su coordinación para imponer a los minoristas que comercializan sus productos unos precios mínimos para la venta e impedirles aplicar descuentos.

"Los europeos tienen derecho a beneficiarse de una auténtica competencia de precios compren lo que compren y lo compren donde lo compren", ha avisado la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, quien ve en esta sanción un "mensaje fuerte" a la industria de la moda de que las reglas de la UE se aplican a todos por igual.

El Ejecutivo comunitario les acusa de haber impuesto a los minoristas --que son vendedores independientes-- restricciones por las que no podían alejarse del precio mínimo recomendado ni en sus ventas físicas ni 'online'. Tampoco podían aplicar descuentos distintos a los fijados por las marcas ni ofrecer periodos de rebajas.

Bruselas inició la investigación en 2023, año en el que las tres marcas de lujo cesaron en las prácticas ilegales que llevaban a cabo desde 2015 en el caso de Loewe (con sede central en España) y Gucci (Italia) y 2019 en el de Chloé (Francia). La cooperación con los servicios comunitarios permitieron a las tres marcas una rebaja en la multa.

La multa más elevada ha sido de 119,6 millones de euros para Gucci, seguida de los 19,6 millones impuestos a Chloé y 18 millones, de sanción para Loewe. La Comisión concedió un 50% de rebaja a las firmas italiana e italiana, mientras que a la francesa le recortó la multa un 15%.