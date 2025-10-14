Agencias

Biden felicita a Trump por lograr el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Por Newsroom Infobae

Nueva York, 14 oct (EFE).- El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden felicitó este lunes al presidente, Donald Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto el fuego en Gaza.

"Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado: por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", escribió Biden en una publicación en X.

El exmandatario felicitó al presidente Trump y a su equipo "por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego".

"Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, Oriente Medio se encamina hacia una paz que espero perdure y un futuro para israelíes y palestinos por igual con igualdad de condiciones de paz, dignidad y seguridad", concluyó Biden.

Hoy, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023. EFE

