BBVA detalla las acciones de Sabadell que deben acudir a la OPA para cumplir la condición de aceptación mínima

Newsroom Infobae

BBVA ha informado este martes del número mínimo de acciones de Sabadell que debe acudir a la OPA para que se cumpla la condición de aceptación mínima, en atención a un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En una comunicación al supervisor, BBVA recuerda que la eficacia de la OPA está sujeta al cumplimiento de la condición de que sea aceptada por un número de acciones que permitan a BBVA adquirir, al menos, más de la mitad de los derechos de voto de las acciones de Banco Sabadell al término del periodo de aceptación, excluyendo la autocartera que Sabadell tenga en dicho momento.

Ante el fin del plazo de aceptación el pasado viernes, 10 de octubre, Sabadell ha informado a la CNMV, y este organismo a BBVA, de que en ese momento era titular, directa e indirectamente, de 26,2 millones de acciones propias, representativas del 0,52% de su capital social. Por tanto, el número de acciones de Sabadell excluyendo la autocartera era de 4.997 millones de acciones (4,99 millones de derechos de voto).

Teniendo en cuenta esto, BBVA ha informado de que el número mínimo de acciones de Banco Sabadell que debe haber acudido a la OPA para que se cumpla la condición de aceptación mínima es de 2.498 millones de acciones (2,49 millones de derechos de voto).

En total, incluyendo la autocartera, el capital de Sabadell se compone de 5.023 millones de acciones.

