Así es el sistema de cámara de realme GT 8 Pro inspirado en la serie RICOH GR

realme y Ricoh Imaging Company han desvelado el sistema de cámara que llegará con el 'smartphone' realme GT 8 Pro, que han desarrollado de manera conjunta para impulsar la autenticidad en la fotografía móvil a partir de un conjunto de lentes y de modos inspirados en la serie RICOH GR.

A principios de octubre, las dos compañías anunciaron una colaboración para desarrollar de manera conjunta la cámara del nuevo 'smartphone' de la compañía china, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una nueva herramienta inspirada en la tradición de las cámaras convencionales.

La colaboración pretende recuperar la autenticidad y el estilo propio, a ejemplo de la fotografía callejera, y para ello los equipos de I+D de realme y Ricoh Imaging han implementado personalizaciones específicas en el GT 8 Pro.

La cámara principal del GT 8 Pro incorpora un nuevo conjunto de lentes de ultraalta transparencia, que cumple los estándares ópticos de RICOH GR, reduce los reflejos y ofrece capacidad de resolución y baja distorsión, para asegurar imágenes nítidas y fieles a la realidad, como han destacado en la presentación que se ha celebrado este martes en China y recogido en una nota de prensa.

El 'Modo RICOH GR' replica la velocidad de arranque de las cámaras RICOH GR, e incluye el característico sonido de disparo del obturador de la RICOH GR IV. Por su parte, el 'Modo Snap' permite predefinir la distancia de enfoque para obtener fotografías nítidas.

Para el encuadre, el GT 8 Pro ofrece dos longitudes focales clásicas de RICOH GR: 28mm, para capturar escenas completas y detalladas de la calle; y 40 mm, que destaca momentos más íntimos y expresivos. El 'Modo Viewfinder' elimina los ajustes adicionales, convirtiendo la pantalla en un encuadre limpio.

El GT 8 Pro también incluye cinco tonos exclusivos Classic RICOH GR (Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone y High-Contrast B&W). Además, la función 'Customized Tone' permite ajustar parámetros para personalizar el estilo de las fotografías.

La inspiración en la serie RICOH GR también se encuentra en las marcas de agua, los álbumes dedicados y la opción de compartir recetas de tonos.