Alejandra Rubio revela, a corazón abierto, cómo vivió la enfermedad de su madre: "Quiso protegerme de su sufrimiento"

Comprometida con la lucha contra el cáncer, una enfermedad que ha sacudido especialmente a su familia -y que han sufrido su madre Terelu Campos, su abuela María Teresa Campos, y su tía Carmen Borrego-, Alejandra Rubio ha aportado su granito de arena a la causa asistiendo este martes junto a su progenitora al acto con el que Ausonia ha conmemorado el 18º aniversario de su compromiso por la investigación contra el cáncer de mama junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), junto a diferentes personalidades como Marta Sánchez, Ana Locking, Almudena Cid, Mabel Lozano, o la tenista Carla Suárez.

Un evento solidario muy especial en el que la tertuliana ha dejado al margen la polémica que rodea a su novio Carlo Costanzia por la guerra mediática que se ha reabierto entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, tras la publicación de las memorias de la modelo, y en el que ha alzado la voz para concienciar sobre la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer de mama, revelando cómo vivió ella las dos veces en las que su madre padeció dicha enfermedad.

"El primero yo tenía 12 años, y siempre he contado que mi madre me lo ha hecho muy fácil, lo gestionó muy bien y en eso de verdad fue increíble. Me lo hizo muy muy fácil" ha confesado, revelando que la segunda vez que Terelu tuvo cáncer de pecho, "ya tenía 17, 18, ya era mayor y era más consciente". "Fue distinto, pero aun así ella siempre quiso protegerme de su sufrimiento" ha reconocido emocionada, asegurando que "si me pilla a día de hoy, que por favor esperemos que no, ya soy consciente de todo y seguramente actuaría muchísimo mejor".

Como ha relatado, su madre no ha dejado nunca de concienciarla para que no deje pasar el tiempo y se someata a las revisiones cuando le tocan: "Es la número uno en eso, y yo no lo dejo porque no hay que dejarlo. Eso es lo más importante de todo" afirma.

Afortunadamente, Terelu superó la enfermedad y está completamente recuperada, aunque Alejandra cree que debería "ponerse un poco las pilas" y hacer un poco más de deporte, "aunque al final es algo que tiene que decidir ella por mucho que yo le diga".

Y no es la única, ya que como admite, aunque "ahora estoy poco deportista", entre sus planes más inmediatos está volver al gimnasio. "Ya tengo fecha, vuelvo porque creo que el deporte es tan esencial en la vida de verdad para liberar... ayuda en todo. Al final ir al gimnasio no le gusta a nadie, pero cuando coges la rutina y sales de ahí tan feliz. La cosa es coger el ritmo. A mí me gusta boxear" nos ha contado, asegurando que "soy pequeñita pero matona" y que, aunque parezca que no "sí le pego fuerte".

Respecto a si en el carácter se parece a su madre, Alejandra desvela que "no", ya que aunque ambas tienen un "carácter fuerte, es distinto". "No nos parecemos, es que la forma de ver la vida, de gestionar y tal somos diferentes" ha explicado, apuntando que aunque Terelu tiende a defenderla, "ya he aprendido a defenderme, que en este mundo es más que necesario saber defenderse".

Por último, y aunque no ha querido entrar en su vida personal ni en su relación con Carlo, sí ha confesado con una sonrisa que "estoy tranquila con mi familia y muy feliz".