Al menos cuatro heridos y parte de Járkov sin luz tras un bombardeo ruso

Un ataque ruso con bombas guiadas de precisión KAB ha herido este lunes al menos a cuatro personas y dejado sin electricidad a tres distritos de la ciudad ucraniana de Járkov, obligando al traslado de más de medio centenar de pacientes ingresados en un hospital de la segunda mayor urbe del país.

"El enemigo ha golpeado Járkov con KABs", ha afirmado el alcalde de la ciudad, Ígor Terejov, a través de su canal de Telegram, en el que ha informado también de un "gran incendio" en el distrito de Saltiv a causa del bombardeo.

El regidor ha alertado de "un impacto en la zona de un centro médico", señalando que ya "previamente, una de sus dependencias estaba destruida". "Los 57 pacientes que se encontraban en el hospital en el momento del ataque enemigo con KAB han sido trasladados a otro centro médico", ha afirmado, señalando que "los médicos les están realizando exámenes adicionales para detectar lesiones y reacciones de estrés agudo".

"Ya hay cuatro víctimas", ha notificado Terejov en otro mensaje, al advertir de que el distrito de Slobidski había recibido un impacto. Asimismo, ha indicado que "tres distritos de Járjov han sufrido cortes parciales" en su suministro.

Járkov, situada a apenas 20 kilómetros de Rusia, ha sido uno de los principales objetivos militares de Moscú en los últimos meses. Este mismo viernes ha sufrido cortes de luz y agua, igual que otras ciudades, debido a ataques rusos sobre su territorio, mientras que la pasada semana el Ministerio de Defensa ruso anunció la toma de otra localidad ucraniana, Otradnoye, situada en la propia provincia de Járkov.