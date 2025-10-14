Agencias

Aitana, tercera artista confirmada para el Granca Live Fest 2026 tras Alejandro Sanz y Dani Martín

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Granca Live Fest ha anunciado la actuación de Aitana como la tercera incorporación para su quinta edición que tendrá lugar en el verano de 2026 después de que recientemente se anunciase a Alejandro Sanz y Dani Martín como artistas confirmados para la cita.

Así lo ha informado la organización, que agrega que estos tres cantantes se subirán el 4 de julio del próximo año al Escenario del Estadio de Gran Canaria.

Tras agotar entradas en múltiples ciudades, Aitana consolida su parada en Canarias como parte de una producción internacional de primer nivel en la que fusionará sus grandes éxitos con los temas más recientes de 'Cuarto Azul', su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Finalmente, el Granca Live Fest, que aúna nombres internacionales, figuras nacionales y talento local en el mismo escenario, se consolida como el mayor encuentro musical de Canarias y uno de los eventos imprescindibles del verano en España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez saluda el permiso de defunción de Díaz pero avisa: hay que consensuarlo con los agentes sociales

Sánchez saluda el permiso de

Sánchez dice que no felicitó a María Corina Machado porque no se pronuncia sobre los Nobel, pero reconoce su trabajo

Sánchez dice que no felicitó

Aitana actuará en Zaragoza el 10 de julio de 2026 con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana actuará en Zaragoza el

China sanciona a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean

China sanciona a cinco filiales

MM reprocha que Emilio Delgado se postulara mientras Jimena González estaba "secuestrada": "No era el momento colectivo"

MM reprocha que Emilio Delgado