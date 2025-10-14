Aitana, tercera artista confirmada para el Granca Live Fest 2026 tras Alejandro Sanz y Dani Martín

El Granca Live Fest ha anunciado la actuación de Aitana como la tercera incorporación para su quinta edición que tendrá lugar en el verano de 2026 después de que recientemente se anunciase a Alejandro Sanz y Dani Martín como artistas confirmados para la cita.

Así lo ha informado la organización, que agrega que estos tres cantantes se subirán el 4 de julio del próximo año al Escenario del Estadio de Gran Canaria.

Tras agotar entradas en múltiples ciudades, Aitana consolida su parada en Canarias como parte de una producción internacional de primer nivel en la que fusionará sus grandes éxitos con los temas más recientes de 'Cuarto Azul', su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Finalmente, el Granca Live Fest, que aúna nombres internacionales, figuras nacionales y talento local en el mismo escenario, se consolida como el mayor encuentro musical de Canarias y uno de los eventos imprescindibles del verano en España.