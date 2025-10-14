Agencias

Aitana arrancará en Roquetas de Mar su 'Cuarto Azul World Tour' por España el 9 de mayo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Aitana ha dado a conocer las fechas de su nueva gira mundial, 'Cuarto Azul World Tour' con la que arrancará su gira por España el 9 de mayo con su primera parada en el Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar (Almería) tras su paso por el festival Lollapalooza en Argentina y el Estereo Picnic de Bogotá, en Colombia.

La intérprete de hits que acumulan millones de escuchas como 'Vas a quedarte' ha dado a conocer las citas de sus conciertos, que se extenderán hasta el 6 de noviembre, y que tendrá cuatro paradas más en Andalucía: 5 de junio en Sevilla, 19 de junio en Fuengirola (Málaga), 12 de julio en Cádiz y 18 de julio en Úbeda (Jaén).

La cantante pasará además por Murcia (15 de mayo) Valencia (22 de mayo), Albacete (29 de mayo), Mallorca Live (12/13 de junio), Avilés (26 de junio), Granca Live Fest (4 de julio), Zaragoza (10 de julio), A Coruña (22 de julio), Barcelona (4 de septiembre), Madrid (11 de septiembre) y Bilbao (18 de septiembre).

Será a finales de octubre cuando vuelva a saltar el charco para actuar en Buenos Aires, Argentina (21 de octubre), Monterrey, México (28 de octubre), Guadalajara, México (30 de octubre), Queretaro, México (31 de octubre), Puebla, México (4 de noviembre), Ciudad de México, México (6 de noviembre)

La venta general será a partir del 23 de octubre pero Santander SMusic abrirá una preventa exclusiva el día 20 a las 10,00 horas para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12,00 horas, podrán acceder a la preventa todos los cli1entes del Banco. La preventa se cerrará a las 9,49 horas del 22 de octubre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez saluda el permiso de defunción de Díaz pero avisa: hay que consensuarlo con los agentes sociales

Sánchez saluda el permiso de

Sánchez dice que no felicitó a María Corina Machado porque no se pronuncia sobre los Nobel, pero reconoce su trabajo

Sánchez dice que no felicitó

Aitana actuará en Zaragoza el 10 de julio de 2026 con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana actuará en Zaragoza el

China sanciona a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean

China sanciona a cinco filiales

MM reprocha que Emilio Delgado se postulara mientras Jimena González estaba "secuestrada": "No era el momento colectivo"

MM reprocha que Emilio Delgado