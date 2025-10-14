Agencias

Aitana actuará en Zaragoza el 10 de julio de 2026 con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Por Newsroom Infobae

Guardar

Aitana ha dado a conocer las fechas de su nueva gira mundial, 'Cuarto Azul World Tour' con la que hará parada en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 10 de julio de 2026. La gira de la artista catalana comenzará el 14 de marzo de 2026 en el festival Lollapalooza en Argentina.

La autora de hits que acumulan millones de escuchas como 'Vas a Quedarte' volverá a actuar en Murcia como parte de una gira que la llevará al festival Lollapalooza, Argentina (14 de marzo), a Estéreo Picnic, Colombia (22 marzo), Roquetas de Mar (9 de mayo), Murcia (15 de mayo) Valencia (22 de mayo), Albacete (29 de mayo), Sevilla (5 de junio), Mallorca Live (12/13 de junio), Fuengirola (19 de junio), Avilés (26 de junio), Granca Live Fest (4 de julio), Zaragoza (10 de julio), Cádiz (12 de julio), Úbeda (18 de julio), A Coruña (22 de julio), Barcelona (4 de septiembre), Madrid (11 de septiembre), Bilbao (18 de septiembre), Buenos Aires, Argentina (21 de octubre), Monterrey, México (28 de octubre), Guadalajara, México (30 de octubre), Queretaro, México (31 de octubre), Puebla, México (4 de noviembre), Ciudad de México, México (6 de noviembre)

La venta general será a partir del 23 de octubre pero Santander SMusic abrirá una preventa exclusiva el día 20 a las 10.00 horas para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12.00, podrán acceder a la preventa todos los clientes del Banco. La preventa se cerrará a las 9.49 horas del 22 de octubre.

