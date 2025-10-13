Agencias

Zelenski confía en que el liderazgo de Trump en Oriente Próximo sirva también para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado este lunes el acuerdo entre Israel y Hamás y ha manifestado su deseo de que el liderazgo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sirva también para resolver la guerra en Ucrania.

"Cuando se logra la paz en una parte del mundo, se aviva la esperanza de paz en otras regiones donde la vida aún está amenazada", ha expresado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha ensalzado la "determinación" de Trump y los esfuerzos de muchos otros actores para lograr este acuerdo.

"Este es un acontecimiento verdaderamente extraordinario. El liderazgo y la determinación del presidente Trump han dado resultado y es importante que toda la ayuda necesaria haya llegado de países y muchas personas con influencia real", ha destacado Zelenski, quien ha pedido centrar los esfuerzos ahora en Ucrania.

"Estamos trabajando para que la paz llegue también a Ucrania. La agresión rusa sigue siendo la última fuente global de desestabilización, y si se ha logrado un alto el fuego y la paz en Oriente Próximo, el liderazgo y la determinación de los actores globales sin duda pueden funcionar también para nosotros", ha dicho.

Zelenski ha subrayado que también es "posible" la paz en Ucrania y que "el terrorismo siempre pierde cuando la unidad global es lo suficientemente fuerte".

