"Yo estoy tranquila porque cuento la verdad". Belén Esteban, tras su reencuentro con Toño Sanchís en el juzgado

Primera jornada del juicio que enfrenta en la Audiencia Provincial de Madrid a Belén Esteban y a Toño Sanchís, y en el que la Fiscalía pide para el exrepresentante tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida de aproximadamente 400.000 euros de la colaboradora entre 2009 y 2015, y el pago de una indemnización de 339.549 euros a la ex de Jesulín de Ubrique.

Tras una mañana intensa en el interior de los juzgados de la que ambos han evitado dar ningún detalle sobre cómo ha sido su reencuentro diez años después de la ruptura de su amistad cuando la 'princesa del pueblo' descubrió que su mano derecha la había engañado con las cuentas y tomó medidas legales contra él, minutos después de las 14.00 horas -y tras un receso en el que se les ha visto muy serios- ambos han abandonado los tribunales con una actitud muy diferente.

Mientras Toño ha salido de la Audiencia Provincial sonriente y con la cabeza alta acompañado por su abogado, Javier Vasallo, haciendo caso omiso a las preguntas de la prensa, Belén lo ha hecho con el apoyo de su marido Miguel Marcos asegurando que está "tranquila" tras este primer día de juicio.

"Sabéis que no no voy a decir nada. Sí es verdad que llevamos muchos años, pero ya ha llegado el día. Hay que ver cómo van las cosas y, de verdad, no voy a decir nada porque son varios días entonces no me voy a pronunciar" ha afirmado, asegurando que no será hasta que tenga la sentencia cuando se pronunciará sobre este tema.

"Yo estoy tranquila porque yo cuento la verdad. No cada uno la verdad, no, cuento la verdad y creo que en los otros juicios se ha demostrado" ha zanjado tajante, disculpándose por no poder decir nada más ante las cámaras "porque mi abogado me regaña", dejando en el aire cómo ha sido su reencuentro con Toño después de tanto tiempo.